Tek su rijetki u muškarcu na parkiralištu prepoznali zvijezdu 'Prijatelja'

N. Samaržija 07.09.2024 u 15:14

Proslavila ga je uloga Joeyja Tribbianija u hit seriji 'Prijatelji', a na njegov šarm i izgled godinama su 'padale' žene diljem svijeta. No, Matt LeBlanc danas je daleko od onog Joeyja kojeg smo znali 90-ih i 2000-ih godina. Paparazzi su holivudskog glumca snimili na parkiralištu u gotovo neprepoznatljivom izdanju. S viškom kilograma, koji su se jasno nazirali ispod crne majice kratkih rukava, LeBlanc se pokušao prikriti ispod šilterice, a onda je istu skinuo i šokirao sve. Nekada poznat po gustoj crnoj kosi, LeBlanc je danas sijed, no to smo već znali. Ono što nije bilo poznato do sada je da je počeo i gubiti kosu na dijelovima, što se jasno vidjelo kada je skinuo šiltericu. Njegovi bliski prijatelji tvrde kako ga je smrt prijatelja Matthewa Perryja dotukla.