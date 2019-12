Talentirani mladi reper Juice Wrld iznenada preminuo u zračnoj luci

Juice Wrld, talentirani mladi reper, pravim imenom Jarad Anthony Higgins, umro je iznenada u nedjelju ujutro u čikaškoj zračnoj luci, pišu svjetski mediji

Njegova pjesma 'All Girls Are the Same' nakon toga je postigla još veći uspjeh, a broj njegovih obožavatelja naglo je porastao.

Juice je gostovao i na albumu Travisa Scota 'AstroWorld', a vokalno mu se pridružio u pjesmi 'No Bystanders'. Njegov glazbeni uzor bio je Tupac Shakur.