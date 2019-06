Sunset Boulevard - raskošan sjaj Hollywooda u Lisinskom

U rujnu nas očekuje fascinantan mjuzikl velikog Andrewa Lloyda Webbera s Leonorom Surian Popov i Damirom Kedžom u glavnim ulogama

U subotu, 21. rujna na daske Lisinskog dolazi Sunset Boulevard!

Djelo kultnoga statusa, Sunset Boulevard, jedan od najboljih i najpoznatijih svjetskih mjuzikala, priča je o ljubavi i opsesiji, o licu i naličju Hollywooda '50-ih poznatog skladatelja Andrewa Lloyda Webbera.

Glamur, sjaj, ali i borba za preživljavanje čekajući 'svojih 5 minuta' u svijetu koji je nemilosrdan u svom postojanju, sve je to Hollywood i Sunset Boulevard.

Mjuzikl je nastao prema nezaboravnom filmu velikoga redatelja Billyja Wildera iz 1950. godine o velikoj zvijezdi nijemoga filma Normi Desmond koja je pala u zaborav pojavom zvučnoga filma i mladom scenaristu željnom uspjeha Joeu Gillisu. Mjuzikl je postigao nezapamćen uspjeh na West Endu i Broadwayu, s tim da je broadwayska vezija, s Glenn Close u glavnoj ulozi, osvojila 7 nagrada Tony.

Ono što ovaj mjuzikl čini posebnim jest njegova snažna dramska radnja. Dok većina mjuzikala naglasak stavlja na pjesmu, ples i zabavu, Sunset Boulevard nudi izrazito dinamičnu radnju i zanimljive obrate koji gledatelje drže prikovanima do samoga kraja.

Zvijezde raskošne i glamurozne izvedbe koja je već na premijeri izazvala veliko oduševljenje publike i kritike su daroviti Damir Kedžo i čudesna Leonora Surian Popov. U ostalim ulogama pojavljuju se Elena Brumini kao Betty te Dario Bercich u ulozi Maxa von Mayerlinga. Ansambl predstave, pod redateljskim vodstvom Renate Carole Gatice i pod dirigentskom palicom maestra Igora Vlajnića, koji je preveo i prepjevao tekst mjuzikla (u originalu Don Black i Christopher Hampton) čine članovi Hrvatske drame u suradnji s Talijanskom dramom, Baletom i Operom HNK Ivana pl. Zajca.

'Ovaj mjuzikl ima sve: tu su muško-ženski odnosi, odnos prema onome što radiš, što stvaraš, ljubomora, prava ljubav, ljubav iz interesa, brutalnost kompetitivnosti i konkurencija... Zaista je širok raspon tema koje Sunset Boulevard pokriva' (Renata Carola Gatica)

Postava s Damirom Kedžom i Leonorom Surian Popov u glavnim ulogama premijere mjuzikla Andrewa Lloyda Webbera, redateljice Renate Carola Gatice i dirigenta Igora Vlajnića, posve je raspametila riječku publiku koja je cijeli ansambl, a posebno Leonoru Surian Popov, ispratila dugotrajnim pljeskom i ovacijama. (Novi list)

'Meni je ovo ostvarenje snova. S te neke osobne strane, možda i najljepši projekt dosada!' (Damir Kedžo za Glas Slavonije.hr)

Koreografkinja je Tihana Strmečki, scenografi su Dalibor Laginja i Paola Lugarić, a kostimografkinja Manuela Paladin Šabanović.

Orkestracija: David Cullen i Andrew Lloyd Webber

Originalna produkcija: Really Useful Group Ltd.

Ulaznice po cijenama od 170, 200, 230 i 250 kn dostupne su na blagajnama Lisinskog i na internetskoj stranici www.lisinski.hr.