Strasti na vrhuncu: Penelope Cruz u žaru navijanja uhvaćena u napetom razgovoru s Noelom Gallagherom

Veliki nogometni okršaji uvijek su pravi magnet za poznata lica, a napeta utakmica između Španjolske i Belgije nije bila iznimka. Ipak, ono što je posebno privuklo pažnju fotografa i javnosti bio je prilično neočekivan zvjezdani duo u VIP loži. Naime, na tribinama su se zajedno našli proslavljena hollywoodska diva Penelope Cruz i britanski glazbenik Noel Gallagher

Penelope Cruz stigla je strastveno podržati svoju reprezentaciju, donijevši na stadion dozu prepoznatljivog mediteranskog glamura i elegancije. Ona i suprug Javier Bardem nedavno su snimljeni na tribinama stadiona SoFi u Kaliforniji kako u navijačkom zanosu prate pobjedu španjolske reprezentacije nad Austrijom.

S druge strane, bivši gitarist i autor hitova grupe Oasis koji je oduvijek poznat kao fanatični zaljubljenik u nogomet, stoga i ne čudi što nije želio propustiti ovaj sportski spektakl.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia, montaža: Neven Bučević

No, iako bi mnogi očekivali da legendarni Britanac na prvenstvu strastveno bodri Englesku, istina je potpuno drugačija. Gallagher je otvoreno priznao da na velikim natjecanjima zapravo navija za Irsku, a razlog za to krije se u njegovom djetinjstvu i duboko usađenom navijačkom rivalstvu. Kao veliki i dugogodišnji navijač Manchester Cityja, nikada nije mogao prihvatiti dominaciju suparničkih klubova u nacionalnoj vrsti. 'To je jedan od razloga zašto nisam navijač Engleske. Dok sam odrastao, reprezentaciju su činili isključivo igrači Liverpoola i Uniteda. Nisam mogao stati iza toga', pojasnio je glazbenik za talkSPORT.

📸 - NOEL GALLAGHER IS HERE TOGETHER WITH PENELOPE CRUZ! pic.twitter.com/SEm5XklFKh — WORLD CUP 26 FIFA News (@worldcup_fifa26) July 10, 2026