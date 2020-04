Nakon što je naš proslavljeni violončelist Stjepan Hauser najavio streaming nastupa u praznoj pulskoj Areni koji će se održati u ponedjeljak, 27. travnja u 19 sati na njegovu YouTube kanalu, počele su stizati informacije da ljudi planiraju doći do Arene i užvati u ovom jedinstvenom događaju

Svoju prvotnu ideju, Stjepan Hauser stoga je morao malo modificirati moleći ljude da ne dolaze ni sami ni s prijateljima do Arene.

'Hvala svima na ogromnom interesu za live streaming koncerta u ponedjeljak baš kao i želji da dođete do Arene vidjeti ovaj događaj. Pošto smo dobili informacije da ima ljudi koji planiraju doći do Arene u vrijeme streaminga, što nikako nije dozvoljeno niti sigurno, odlučio sam ipak snimiti koncert unaprijed, a streaming će biti u vrijeme kako je i planirano. Javna okupljanja su zabranjena i nisam želio da dolaskom ugrozite zdravlje i dovedete se u nepotrebnu opasnost. Uostalom, to je i razlog zašto sam ovakav koncert i streaming odlučio napraviti, da ga pratite iz sigurnosti vaših domova', poručuje Hauser.