Snimanje filma 'The Hitman's Wife's Bodyguard' u Rijeci: Svi misle kako će sresti Salmu Hayek no na to će morati pričekati

Nakon filmova 'Odmetnici' i 'Diana' Olivera Hirschbiegela, romantične komedije 'Ibiza', akcijske drame 'The Witness', serije 'McMafia' još jedan strani film snima se u Rijeci. Od srijede do nedjelje boravit će ekipa američkog igranog filma 'The Hitman's Wife's Bodyguard' sa Salmom Hayek, Ryanom Reynoldsom i Samuelom L. Jacksonom u glavnim ulogama, no zvijezde filma jođš nisu u Rijeci nego se nalaze u Trstu.