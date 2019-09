Službeno najavljena četvrta sezona serije 'Stranger Things'

Popularna Netflixova serija 'Stranger Things' dobila je službenu potvrdu četvrte sezone

'Apsolutno smo oduševljeni nastaviti naš odnos s Netflixom. Ted Sarandos, Cindy Holland, Brian Wright i Matt Thunell poprilično su riskirali kad su se odlučili za nas i našu seriju – i zauvijek nam promijenili živote. Od prve ponude do emitiranja treće sezone 'Stranger Thingsa' cijeli Netflixov fim bio je odličan i pružao nam je podršku i kreativnu slobodu o kojoj smo uvijek sanjali. Jedva čekamo ispričati još mnoštvo priča zajedno – a za početak ćemo se, naravno, vratiti u Hawkins', napisali su Matt i Ross Duffer u svojoj objavi na Twitter koja je bila popraćena snimkom.

Iako su braća Duffer spomenula gradić u kojem se serija 'Stranger Things' do sad odvijala, snimka je bila popraćena riječima 'više nismo u Hawkinsu' – jasna aluzija na 'Čarobnjaka iz Oza', no još je nepoznato znači li to da će se radnja preseliti u neko drugo mjesto ili se jednostavno radi o davanju veće važnosti stravičnom paralelnom svijetu iz kojeg su do sad stizala razna čudovišta.