Sjećate li je se takve? Cindy Crawford oduševila fotografijom starom 20 godina

Pogreške u karijeri

Tada je pozirala u ležećem položaju i u društvu dobermana. Inače, je ranije priznala da kad bi mogla nešto promijeniti u svojoj karijeri, to bi bilo poziranje bez odjeće. 'Snimila sam mnogo goliišavih fotografija, ali sam zbog toga, požalila. Nisu sve problematične, već samo one na koje su me nagovorili. Ne želim da se to dogodi mojoj djeci' poručila je.