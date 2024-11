Sanja Doležal uoči velike proslave 55 godina Novih fosila: 'Volimo se, ali se znamo i dobro pokefati'

Pjevačica, voditeljica i u novije vrijeme glumica Sanja Doležal ovih dana spremala se za zadnji u nizu slavljeničkih koncerata Novih fosila. Uz svevremenske hitove jednog od ponajboljih bendova zabavne glazbe stasale su brojne generacije u cijeloj regiji. Prije nastupa u zagrebačkoj Areni 9. studenog za tportal smo razgovarali s njihovom legendarnom vokalisticom. Dotakli smo se s njom karijere, prijateljstva s članovima benda, djece i neostvarenih snova

Sanja Doležal, Marinko Colnago i Vladimir Kočiš Zec definitivno su se odlučili oprostiti od publike pravom glazbenom poslasticom u Areni Zagreb. Opraštaju se od velikih koncerata, no imaju još neke manje, prije dogovorene, koje će kasnije održati.

Novi fosili obilježili su više od polovice stoljeća, a svojim glazbenim blagom nastavit će obilježavati i neka nova vremena.

Ispred vas je zagrebačka Arena i proslava 55 godina benda Novi fosili. Kakav je osjećaj vidjeti te brojke… 55 godina, tisuće ljudi u publici…? Da budem potpuno iskrena, pomalo strašan. Velika je to obljetnica grupe, a toliko je uspomena, pjesama, doživljaja iza nas. Toliko je ljudi koji su bili dijelom ili bliski bendu i kojih više nema… Uh, postane mi teško kada razmišljam o tome, a opet, to je razlog za koncert u Areni - da se prisjetimo svih tih divnih pjesama, ljudi i uspomena i da ih slavimo. S obzirom na veliku obljetnicu, sigurno ste pripremili neka posebna iznenađenja? Naravno da jesmo, ali iznenađenja ne bi bila iznenađenja kada bismo pričali o njima. Jedno mogu reći - to će biti najveća fešta koju smo pripremili i mislili smo na sve! Na naše Zagrepčane, jer ovo je njihov tulum. Na cijele obitelji, bake i djedove, one koji su živjeli ove pjesme s nama i one koji ih tek otkrivaju, na mlade i stare, domaćice, navijače... Želimo pripremiti tulum za pamćenje i provod o kojem će se godinama pričati, a noge i grla će vas boljeti još barem dan, dva. Nas starije i tri! Iza vas je toliko kilometara, nastupa, doživljaja - kako još pronalazite elan za to? Evo, Marinko je suvereno ugazio u 83. godinu života. A onda se ljudi čude kad kažemo da nam je ovo oproštajni koncert. I jest. Imamo još neke male, prije dogovorene nastupe. Ali iskreno, naša je namjera oprostiti se od ovih velikih, megalomanskih koncerata - s praskom! S druge strane, lijepo je raditi na ovako divnom i velikom projektu. Imamo odličnu ekipu s kojom surađujemo i s godinama smo izgradili mrežu ljudi koji nam stvarno puno pomažu, kao i naša publika, a primili smo tisuće divnih poruka i lijepih želja za našu obljetnicu.

'Bilo je teško kada je Neno otišao, i dandanas je teško' Kako se nakon toliko godina slažete s ostalim članovima benda? S vremenom smo postali obitelj. I tako se ponašamo. Volimo se puno, ali se znamo i dobro pokefati. I to, naravno, oko gluposti. Ali sve to kratko traje, kao i doma - samo nastavimo dalje. Sutra smo si opet najbolji. U kakvim ste odnosima s obitelji pokojnog Rajka Dujmića i u kakvim ste odnosima bili s njim? Moram vam reći da mi je teško čitati napise u medijima ili komentare da smo bili u svađi. S Rajkom se nikada nismo posvađali, ali priznajem da u jednom trenutku više nismo mogli. Ne s njim, nego s onim što ga je mučilo, s njegovim problemom. Nitko nikada nije umanjivao njegov talent, sve što je donio na ovaj svijet, u naš bend, u naše živote na kraju. I dandanas njegove pjesme žive, živjet će i u Areni. A što se tiče njegove obitelji, i njegov sin Tin i supruga Snježana su pozvani na koncert. Često vas pitaju o članovima benda koji više nisu s nama, ali vi ste u isto vrijeme izgubili i člana benda i životnog suputnika – supruga. Je li vrijeme učinilo svoje i barem malo zaliječilo rane? Malo je protok vremena, a puno su djeca učinila svoje. Njihova ljubav, njihovi osmijesi, zagrljaji, njihova prisutnost je ono što me drži, tjera dalje. Premda su oboje otišli iz obiteljskog doma, i dalje smo jako povezani. Da, bilo je teško kada je Neno otišao, i dandanas je teško. Nedostaje mi svaki dan, najviše u onim malim stvarima. Stalno mi dođe u misli: 'Što bi Neno rekao, kako bi on to riješio'… Pogotovo jer smo bili povezani i u bendu i doma. Ali zahvaljujući mojoj Lei i mom Luki, sve je nekako lakše i oni su sad preuzeli tu ulogu mojih savjetnika, suputnika, i hvala im na tome.

Jako voli svoju svakodnevicu Lea je u Londonu. Kažete da ste i dalje bliske - nedostaje li vam? Naravno da mi nedostaje, ali evo, baš sam prošli tjedan bila kod nje, a sljedeći tjedan ona stiže na koncert. U današnje vrijeme s letovima, tehnologijom, stvarno nema izlike i možete se vidjeti i čuti s nekim kad god poželite. Tako da smo i dalje bliske. Kako provodite slobodno vrijeme? Posljednjih mjesec dana taj pojam mi je nepoznat. Ali inače jako volim svoju svakodnevicu. Ili uživam doma u Zagrebu s prijateljima i obitelji ili se odmaram na Mrežnici. Ona je moja oaza mira i prirode. Bježim tamo kad god stignem. Dosta i putujem s prijateljima, planinarim… Kažu nam da ste odlična kuharica - što najbolje spremate? Moram priznati da se totalno uživim u ulogu prave domaćice kad mi klinci dođu doma. I onda kuham što god požele. Volim taj osjećaj kada smo skupa i kada mogu učiniti nešto za njih.

Imate li nekih neostvarenih snova? Putovati, putovati, putovati, putovati... Spremam se sljedeće godine do Portugala, Grčke, Sicilije. Kako je moja draga Karmela i turistički vodič, stalno je molim da me vodi sa sobom. Do sada nije bilo vremena, ali od sljedeće godine bit će ga. Jedva čekam. Svojedobno bili među najvećim bendovima u regiji - vidite li u današnjim glazbenicima svoje nasljednike? Ima puno izvanrednih glazbenika, puno dobrih bendova, ali čini mi se da je malo kriza autora. Ili sam ja u godinama u kojima više ne razumijem današnje pjesme. (smijeh) Nedavno ste snimili šaljivi video s influencerom #kojeniko, a on je oduševio javnost i ima preko milijun pregleda. Kako ste odlučili snimiti takvo nešto? Na Niku su me uputila djeca i počela sam ga pratiti – taj mali ima odličan smisao za humor. I kada smo se odlučili za Arenu, rekla sam da želim snimiti video s Nikom. Pitali smo ga i on je odmah pristao. I nas dvoje smo kliknuli. Bilo ga je strah da ću se ljutiti na njegove fore, a da vam iskreno kažem, morala sam se prvo dobro ismijati da bih ostala ozbiljna. Odličan je! I baš sam uživala snimajući s njim. Puno mu hvala još jednom i nadam se da će uživati na koncertu. Njegova mama i Mirela sigurno hoće. (smijeh)

Stalno je u pokretu Koja je razlika ovog današnjeg vremena influencera i vas kada ste bili mlađi? Moram vam reći da je razlika ogromna. Nekada smo, iako smo bili poznati, mogli biti i anonimni. Danas, uz mobitele i kamere na svakom koraku, komentare na društvenim mrežama, imam osjećaj da se čovjek ne može maknuti od svega. Koja vam je osobno najdraža pjesma Novih fosila? Teško je to izdvojiti, puno mi je dragih: 'Samo mi se javi', 'Dijete sreće', 'Putuj sretno'... mogla bih nabrajati u nedogled! Ljudi često hvale to kako izgledate - koja je vaša tajna? Uh, nema tajne. Mislim da se svaka godina vidi na mom licu, a nekih dana i koja godina više. Ali živim neki normalan život, hranim se zdravo koliko god mogu, prestala sam i pušiti (ponovno), stalno sam u pokretu, u šumi s psom. A zbog ovog užasnog prometa u Zagrebu stalno sam na biciklu.

'Život treba biti što zabavniji' Tijekom godina upoznali ste gotovo sve važnije glazbenike, sportaše, političare, glumce… jeste li ostali s nekim prijateljica i s kime? Poznanika imam jako puno, svi su mi dragi, ali pravih prijatelja malo, na prste jedne ruke. Od poznatih lica volim se čuti ili popiti kavu s Jasnom Zlokić - obožavam njen smisao za humor i prošle smo puno toga zajedno. Sestre Husar isto tako volim, a znam ih još otkad su bile djevojčice, pjevale u Zvjezdicama i s nama u pjesmi 'Djeca ljubavi'. Obožavam predivne sestre Palić, a one u posljednje vrijeme nastupaju s nama, pa će tako biti i u Areni. Puno je dragih ljudi, ali manje se viđamo nego nekad. Za kraj, što biste poručili svima koji dolaze u Arenu 9. studenog? Da se dobro zabave, da pjevaju uglas s nama, da plešu. Jednom se živi i život treba biti što zabavniji, treba ga provesti u društvu dragih prijatelja i obitelji. I ja bih bila presretna kada bi jedna lijepa crtica u životu brojnih obitelji bio ovaj naš koncert.

