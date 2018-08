Samo na tportalu osvoji ulaznice za koncert Jessie Ware u Šibeniku

Schweppes dovodi Jessie Ware u Šibenik: Tek tisuću sretnika uživat će u prvoj hrvatskoj live izvedbi albuma 'Glasshouse'

Publika će tako imati priliku čuti kako uživo zvuči njen aktualni, treći po redu studijski album „Glasshouse“, a svoje mjesto na set-listi sigurno će naći i njeni prepoznatljivi singlovi 'Wildest Moments', 'Say You Love Me', 'Tough Love'…

Na albumu koji je svjetlo dana ugledao prošle godine Jessie Ware bavi se temama obitelji, ljubavi, burnih odnosa i majčinstva. Na izdanju koje donosi 12 pjesama u standardnom, odnosno 17 u deluxe izdanju surađivala je s glazbenim imenima kao što su STINT, Kid Harpoon, Felix i Hugo White (The Maccabees), Ed Sheeran te njenim dugogodišnjim suradnikom i prijateljem Bennyjem Blancom.

Naslov albuma inspiriran je pjesmom Edwarda Thomasa – 'I Built Myself a House of Glass', a po objavi izdanja iskreno je progovorila o tome kako 'Glasshouse' smatra svojim najvažnijim albumom do sada: 'Mislim da izdanje pokazuje više. Vidjet ćemo da li ljudi to žele. Mislim da sam napredovala, i vjerujem da sam spremna zauzeti 'ovo je moja karijera' stav'.

Široj publici Jessie Ware predstavila se 2012. odličnim prvijencem 'Devotion', koji je ubrzo postao jedno od ponajboljih debitantskih izdanja te godine. S albuma su se posebno istaknuli singlovi 'Wildest Moments' i 'Imagine It Was Us', a favoriti fanova diljem svijeta postale su i pjesme 'Running' i 'If You're Never Gonna Move'. Dvije godine nakon prvijenca, predstavila je i svoj drugi po redu studijski album, naslova 'Tough Love', s vodećim singlovima 'Say You Love Me' i naslovnim 'Tough Love'.

Svojim nastupom u sklopu Changera Jessie Ware se treći put vraća pred hrvatsku publiku (nakon rasprodane Tvornice kulture i nastupa na festivalu Unknown) te će tako obogatiti i kulturni program Šibenika, a vjerujemo da će svojim nastupom na Tvrđavi sv. Mihovila, pred svega tisuću sretnika, kreirati jednu od najljepših koncertnih večeri ovog ljeta.

Tijekom četiri dana događanja u srcu Šibenika, od 23. do 26. kolovoza, Changer će drugu godinu zaredom okupiti vrsne stručnjake, nositelje tehnoloških, umjetničkih, društvenih i komunikacijskih promjena, a bogati konferencijski i multimedijalni program popraćen je i interesantnim koncertnim događanjima na Tvrđavi sv. Mihovila, gdje će nastupiti Inner Circle (24.8.), Darko Rundek (25.8.) te Jessie Ware (26.8.).

