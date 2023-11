Razgovarali smo s frontmenicom benda Halestorm; ima poruku za hrvatske obožavatelje

Mislim da je ta sveopća vibra albuma 'Back From The Dead' negdje na tragu rekreiranja svega onoga što smo propustili posljednjih nekoliko godina, od koncerata pa do turneja i druženja. Jednostavno smo željeli ponovno biti dio te naše rock and roll zajednice, tako da mislim da je taj album nenamjerno završio kao svojevrsna himna ili posveta tom osjećaju.

Kada su Halestorm prvi put nominirani za Grammy za najbolju hard rock/metal izvedbu za pjesmu 'Love Bites (So Do I)' 2013. i osvojili ga u vrlo jakoj konkurenciji, u društvu Anthraxa, Iron Maidena, Megadetha, Lamb of God i Marilyna Mansona, bili ste jedina žena u toj kategoriji. Kako ste se osjećali?

Mi cure iz hard rock i metal bendova uvijek smo krojile vlastiti put, čak i više nego dečki u ovom poslu, jer se nekako očekuje i uobičajeno je da dečki vole ovu vrstu glazbe, a u početku je bilo puno seksizma u tome. Toliko su mi puta rekli da ne pripadam ovom žanru jer sam cura u rock bendu. Rečeno mi je da cure ne znaju svirati gitaru na taj način, a bio je i jedan učitelj gitare koji je odlučio da me neće podučavati jer sam - djevojka! U svakom slučaju, suočile smo se s puno zidova i puno puno zatvorenih vrata na koja morate ne samo kucati, već obiti bravu ili razbiti vrata, da to tako kažem… Morate imati snage pronaći svoj put kroz ta vrata, tako da bih savjetovala svim mladim curama koje se spremaju baviti rock glazbom da je u redu ako si ti jedina u tome i u redu je ako se možda osjećaš drugačije, što zapravo postaje tvoja supermoć. I nikako se nemoj uspoređivati s drugima, ni s dečkima ni s curama: radi ono što te čini sretnom. Uzmi tu gitaru i sviraj, pa čak i ako nemaš pojma kako je svirati, stvaraj buku i nastaviti je stvarati dok ne nađeš buku koju voliš proizvoditi. I to je sve što trebaš učiniti i sve što trebaš postići. I nemoj se brinuti zbog onih koji kažu 'ovo je čudno' ili 'to nije dobro'. To je dobro dok jednostavno ne nađeš nešto što je zaista tvoj stil i uživaš u tome.

Jesu li vam roditelji bili podrška kada ste odlučili postati glazbenica?

Pa tata je svirao bas i bio je u nekim bendovima prije nego što sam se rodila, a onda je odlučio pronaći pravi posao i baviti se 'normalnim' životom (smijeh). Da, moji su roditelji bili vrlo ohrabrujući kad smo brat Arejay i ja odlučili uzeti instrumente u ruke. Počela sam svirati klavir kad sam imala pet godina i počela sam pjevati još kao sasvim mala djevojčica. Zbilja jako volim pjevati i bila sam zagrijana za to, no nisam počela s tim dok nisam imala 12. Bend smo osnovali kad sam imala 13 godina i tada mi se život promijenio jer odjednom je, kao što sam već rekla, ovaj bend postao ono što bih mogla nazvati baš svojim, što me činilo sretnom. I tako je to s vremenom postalo opsesija i ovisnost, nešto bez čega ne bih mogla živjeti. Moji roditelji su uvijek bili velika podrška u tome da mi dopuste raditi ono što me čini iznimno sretnom. Ono što mi u početku nisu rekli je da su bili prestravljeni za mene i da su se jako bojali jer je ovaj posao vrlo nepredvidiv i suočavate se s puno razočaranja, a nema jamstva da ćete uspjeti. No rekli su: 'Vidimo ti u očima da ćeš ionako odlučiti ići u to, što god mi rekli.' Tako da su me odlučili podržati i biti puni ljubavi i podrške, a na tome sam im jako zahvalna.

Što mislite o položaju rock glazbe danas jer je nema baš jako puno na top ljestvicama posljednjih nekoliko godina?

Pa rock and roll je uvijek bio negdje na mračnim mjestima i povremeno će imati svoje blistave trenutke, kad i mi dobivamo mjesto za stolom s cool djecom (smijeh). Kao što su naprimjer 90-e bile sjajne za rock glazbu ili 80-e, tako da je tih godina bilo malih blistavih trenutaka… Ali rock'n'roll nikada neće nestati. Dakle to je ono što je neka klasika i još uvijek je i način života… Da, još uvijek nešto znači kad obučete kožnu jaknu i slušate Alice In Chains ili ako volite Metallicu - to je više od glazbe, to je dio nečijeg identiteta. Osobno sad slušam dosta različite glazbe. Za mene je dobra glazba sve ono što mi se sviđa i pokreće me. Tako da slušam sve od Nine Simone preko Jasona Isbella do Lady Gage… Pretpostavljam da i turneje na mene utječu u tom nekom smislu…

Kako se osjećate kad ste na turneji?

Zbilja uživam na turnejama. Kad sam kod kuće, imam dojam kao da je taj stvarni život puno čudniji od života na turneji, tako da mi je prilično ugodno putovati i održavati koncerte… Sviđa mi se ta rutina, sviđa mi se činjenica da postoje ljudi koji žele čuti našu glazbu i koji se tome vesele. Evo, nevjerojatno je to da imamo fanove svugdje u svijetu. Da ste mi rekli kao tinejdžerici da ću jednog dana imati obožavatelje u Hrvatskoj, ne bih vam vjerovala.