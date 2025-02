Preminula je glumica iz serije Squid Game

Gdje je glumila Lee Joo Shil?

Glumačku karijeru započela je 1964. godine i karijeru najviše izgradila u K-filmskoj industriji.

Glumila je naime u brojnim korejskim dramama, među kojima su 'Country Diaries', 'The Uncanny Counter' i 'The Present is Beautiful'. Imala je i glavnu ulogu u popularnoj KBS-ovoj vikend drami 'Beauty and Innocent Boy'.