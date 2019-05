Poziv na Dan društvenih igara

Povodom međunarodnog dana društvenih igara (International Tabletop Day) koji se ove godine obilježava se 1. lipnja udruga 'Igranje' organizira cjelodnevno igranje modernih društvenih igara

U prostoru svoje udruge, Meeple's Corneru (Ulica kraljice Jelene 8, Zagreb), u vremenu od 10:00 do 23:00 sata posjetitelj će se moći upoznati s nekima od preko 350 naslova modernih društvenih igara iz kolekcije udruge. Volonteri udruge posjetitelje će upoznati s različitim igrama od obiteljskih i party igara zanimljivima za sve uzraste i početnike pa do strateških modernih društvenih igara za one iskusnije igrače. Posebnu prezentaciju imat će igre s minijaturama.