Pojačanje u seriji: Upoznajte novu članicu poznate četvorke iz 'Seksa i grada'

Nakon što je na nedavnoj dodjeli nagrada Emmy predstavljen i isječak iz HBO-ove serije 'And Just Like That', nastavka serije 'Seks i grad', društvene mreže bruje o novoj članici glumačke postave, Nicole Ari Parker koja će utjeloviti Lisu Todd Wexley, samohranu majku troje djece i dokumentaristicu i prijateljicu Carrie, Mirande i Charlotte. Uloga je pripala zgodnoj 50-godišnjoj glumici najpoznatijoj po ulozi u seriji 'Empire' te filmovima 'Boogie Nights'', 'Black Dynamite' i 'Almost Christmas'. Parker je nedavno nazočila i premijeri filma 'The Tragedy of Macbeth' u sklopu New York Film Festivala gdje je plijenila pozornost u kožnom stajlingu od glave do pete. Inače, na veliku žalost brojnih fanova, u nastavku SATC nećemo vidjeti i Kim Cattrall kao Samanthu Jones.