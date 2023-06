Pogledajte kakva je bila atmosfera na koncertu legendarnog Crowbara

E. K. 10.06.2023 u 22:20

Američki sludge metal bend Crowbar predvođen frontmenom Kirkom Windsteinom, zagrijao je atmosferu do usijanja u zagrebačkom Vintage Industrial Baru. Legendarni bend poznat po svom teškom i emocijama nabijenom zvuku, počastio je fanove koncertom u sklopu svoje aktualne turneje 'Europe And Below Tour 2023', koji će se zasigurno dugo pamtiti. I ovoga puta 'gospodari' teških riffova dokazali su kako zaslužuju svoj epitet velike koncertne atrakcije te su bespoštedno otprašili svoju brutalnu set listu na kojoj su se našle stvari poput 'All I Had (I Gave)', 'High Rate Extinction', 'Planets Collide' i dr...