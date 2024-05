N. Sa. 27.05.2024 u 22:21

Da mu se u Zagrebu itekako svidjelo u listopadu 2022. kada je nastupio u Areni pokazao je legendarni Sting vrativši se ponovno na 'mjesto zločina', godinu i pol kasnije. Večerašnji koncert dobitnik 17 Grammyja održao je u sklopu svoje svjetske turneje, a s publikom je u glas otpjevao i neke od najvećih hitova, poput 'Fields of Gold', 'Roxanne', 'Every Breath You Take', 'Message in a Bottle'...