Pogledajte atmosferu s koncerta legendarnih Foo Fightersa u pulskoj Areni

Legendarni američki bend održao je prvi od dva koncerta u rasprodanoj pulskoj Areni, na turneji na kojoj promoviraju deveti studijski album 'Concrete And Gold', a zbog ogromnog interesa hrvatske publike rock legende odlučile su napraviti još jedan koncert, koji će se održati na istom mjestu u srijedu 19. lipnja. Foo Fightersi koncert su otvorili pjesmom 'All My Life', nakon koje je uslijedila legendarna 'Learn to Fly', a dobro raspoloženi bend i publika uživali su u odličnoj atmosferi i sjajnoj glazbi

