Ples u Gardenu uz svjetske legende house glazbe

Inficiranost dobrom glazbom od malih nogu odličan je preduvjet za stvaranje plodonosne karijere. Takav je slučaj i s dvojicom legendi elektroničke glazbe koje Imogen Recordings dovodi u subotu, 2. veljače u The Garden Brewery

Charles Webster počeo je svirati razne instrumente već kao 13-godišnjak, no od samog je rođenja bio okružen sjajnom glazbenom kolekcijom svojih roditelja. Naslušao se tako za svog djetinjstva u Engleskoj glazbenika poput Boba Dylana i Modern Jazz Quartet, no presudan je trenutak bio kad je prvi put čuo Kraftwerk. Krenuo je tako na put stvaranja elektroničke glazbe što ga je dovelo do statusa istinske house legende, koju ćemo već treći put u kratkom vremenu vidjeti u Zagrebu.