Outlook i Dimensions festivali ulaze u pulske tunele Zerostrasse

Ovog ljeta, hrvatske festivalske zvijezde Outlook i Dimensions svojim jedinstvenim i povijesnim lokacijama koje se protežu od pulske Arene, preko tvrđave Punta Christo pa sve do morske pučine, dodaju još jednu dimenziju, dublju i zanimljiviju nego ikada prije

Prvi koji će otvoriti tunele posjetiteljima Dimensions festivala i dovesti selekciju elektroničke elite koja će protresti Pulu iz temelja je Resident Advisor , jedan od najutjecajnijih svjetskih medija elektroničke glazbe. Uhvatite Barkija , hvaljenog islandskog producenta koji izdaje za Trip, label Nine Kraviz. Za intenzivne rave zvukove, kao i acid i techno istraživanje zadužena je američka DJ-ica i producentica Volvox , a pridružuju se još Saoirse i Josh Cheon . Zerostrasse Dimensions party će se održati u četvrtak , 30. kolovoza , a ulaznice će biti u prodaji za dva tjedna. Ulaznice će moći kupiti samo vlasnici Dimensions festivalske ulaznice uz prethodnu prijavu na ovom linku . Regionalne festivalske ulaznice za Dimensions možete naći na ovom linku .

Naime, festivali će se po prvi put spustiti u podzemni svijet tunela Zerostrasse ispod samog grada Pule gdje će se održati posebni partiji za vrijeme trajanja festivala. Intimni i uzbudljivi tuneli Zerostrasse bit će savršen dodatak na već bogatom meniju oba festivala, koja se otvaraju velikim koncertima u pulskoj Areni, a čiji se glavni program odvija na poluotoku Štinjan i njegovoj jedinstvenoj austro-ugarskoj tvrđavi.

I Outlook se sprema u svom 11. izdanju zaposjesti pulsko podzemlje. U tome će festivalu pomoći šaroliki glazbeni kolektiv Levelz iz Manchestera koji su poznati po vrhunskoj atmosferi na svojim događanjima i suradnjom s nizom kvalitetnih i poznatih DJ-ja i MC-ja na bass glazbenoj sceni. U Zerostrasse tako stižu Biome, Black Josh, Chimpo, Chunky, MC Fox, Rich Reason, Skittles, Metrodome, Sparkz, Truthos Mufasa i T-Man. Uz njih ovaj vrući line-up zaokružit će Zed Bias i KSR. Outlook Zerostrasse party će se održati u četvrtak, 6. rujna, ulaznice će biti dostupne za dva tjedna, a moći će ih kupiti samo vlasnici Outlook festivalske ulaznice uz prethodnu prijavu na ovom linku. Outlook festivalske ulaznice se mogu naći na ovom linku.

Zerostrasse tuneli su nešto posve novo i jedinstveno u festivalskoj ponudi na našoj obali, a i šire, a zbog ograničenih kapaciteta savjet je da požurite po svoju ulaznicu. Uz tunele, glavni dio programa festivala nudi sve od dnevnog “chilla” na plaži tik uz more, preko zabava na brodovima pa do jedinstvenih deset večernjih pozornica na tvrđavi Punta Christo kojima glazba traje do zore.