Otvaranje dostojno rimskih careva: 4 Tenora otvorila Cave Romane festival

Svečano otvorenje ovogodišnjeg Rocks&Stars @ Cave Romane festivala, dostojno rimskih careva, obilježio je maestralni nastup 4 Tenora koji su vrhunsku vokalnu ekspresiju popratili izvanrednom komunikacijom s mnogobrojnom publikom.

Njihove izvedbe poznatih arija, kancona, evergreena i domaćih hitova praćene šarmantnim dosjetkama premašili su očekivanja vjerne publike koja ih je opetovano pozivala na bis u znak zahvale za glazbenu rapsodiju koju su doživjeli u okružju atraktivnog starog rimskog kamenoloma. Grande amore, Sve je tvoje, My way, Santa Lucia, Vilo moja, More, Sole mio samo su dio njihova bogata repertoara u kojem je publika uživala puna dva i pol sata.

Uoči nastupa 4 Tenora svečano otvorenje Festivala obogaćeno je i nastupom poznate čelistice Ane Rucner koja je u svom nastupu, na svjež i energičan način, izvela Odu radosti i Krasna zemljo, Istro mila.