Oglasili su se dečki iz benda One Direction: 'Zauvijek ćemo čuvati sjećanja'

Smrt jednog od petorice glazbenika iz popularnog boy banda pogodila je sve obožavatelje benda, ali i čitav glazbeni svijet. Cijeli dan svi su čekali da se oglase dečki iz benda One Direction , a oni su to učinili večeras u zajedničkoj objavi.

Potpuni stranci, koje je 2010. godine spojila britanska inačica showa X Factor, formirali su bend One Direction i ubrzo postali globalni fenomen s brojnim hitovima poput 'What Makes You Beautiful' i 'Story of My Life'.

Zayn i Louis prijatelju posvetili prekrasne i dirljive riječi

Na Instagramu se večeras zasebno oglasio Zayn Malik napisavši tekst koji prenosimo u cijelosti: 'Liame, zatekao sam se kako ti pričam naglas, nadajući se da me čuješ, ne mogu a da ne pomislim sebično da imamo još toliko razgovora u našim životima. Nikad ti nisam stigao zahvaliti što si me podržavao u nekim od najtežih razdoblja u mom životu. Kad mi je kao 17-godišnjem djetetu nedostajao dom, uvijek bi bio tu s pozitivnim izgledom i ohrabrujućim osmijehom i davao mi do znanja da si mi prijatelj i da sam voljen. Iako si bio mlađi od mene, uvijek si bio razumniji od mene, bio si tvrdoglav i nije te bilo briga za to da ljudima govoriš kad su u krivu. Iako smo se nekoliko puta sudarali glavama zbog ovoga, vijek sam te potajno poštovao zbog toga. Kad je riječ o glazbi Liam, bio si najkvalificiraniji u svakom smislu. Nisam znao ništa u usporedbi, bio sam dijete početnik bez iskustva, a ti si već bio profesionalac. Uvijek mi je bilo drago znati, bez obzira na to što se dogodilo na pozornici, uvijek smo se mogli osloniti na tebe da ćeš znati na koju stranu dalje usmjeriti brod. Izgubio sam brata kad si nas napustio i ne mogu ti objasniti što bih dao samo da te zagrlim posljednji put i da se oprostim s tobom kako treba i da ti kažem da sam te jako volio i poštovao. Cijenit ću sve uspomene koje nosim s tobom u srcu zauvijek, nema riječi koje bi opravdale ili objasnile kako se trenutno osjećam osim da sam potpun slomljen. Nadam se da si, gdje god da si sada, dobro i da si u miru. A i da znaš koliko si voljen. Volim te brate.'

Osim Malika, na Instagramu se oglasio i Louis napisavši: 'Više sam nego utučen što ovo pišem, ali jučer sam izgubio brata. Liam je bio netko u koga sam se ugledavao svaki dan, tako pozitivna, duhovita i dobra duša. Prvi put sam sreo Liama ​​kada je on imao 16, a ja 18 godina, istog trenutka sam bio zadivljen njegovim glasom, ali što je još važnije, kako je vrijeme prolazilo, dobio sam priliku vidjeti ljubaznog brata za kojim sam čeznuo cijeli život. Liam je bio nevjerojatan pisac pjesama s izvrsnim smislom za melodiju, često smo razgovarali o tome da se vratimo zajedno u studio kako bismo pokušali ponovno stvoriti kemiju pisanja koju smo izgradili u bendu. I da se zna, Liam je po mom mišljenju bio najvitalniji dio One Directiona. Njegovo iskustvo iz mladosti, njegov savršeni zvuk, njegova prisutnost na pozornici, njegov dar za pisanje. Popis se nastavlja. Hvala ti što si nas oblikovao Liam. Poruka za tebe Liam ako slušaš, osjećam se nevjerojatno sretnim što sam te imao u životu, ali stvarno se borim s idejom da ti kažem zbogom. Tako sam zahvalan što smo se još više zbližili otkako je bend, satima razgovarali telefonom, prisjećali se svih tisuća nevjerojatnih uspomena koje smo imali zajedno luksuz je za koji sam mislio da ću imati s tobom cijeli život. Volio bih ponovno dijeliti pozornicu s tobom, ali nije bilo tako. Želim da znaš da ću, ako me Bear ikad zatreba, biti ujak koji mu treba u životu i pričati mu priče o tome kako je njegov tata bio nevjerojatan. Volio bih da imam priliku da se oprostim i još jednom ti kažem koliko sam te volio.'