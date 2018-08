Odlazak na vrhuncu slave: Ove su glumačke zvijezde rekle zbogom Hollywoodu

1/13

S filmom 'The Old Man & the Gun', koji izlazi 28. rujna, Robert Redford okončava svoju slavnu 60-godišnju glumačku karijeru.

'Nikad ne reci nikad, ali prilično sam siguran kako je to sve od mene što se tiče glume i da ću nakon toga u mirovinu, jer radim to od svoje 21. godine', rekao je Redford za Entertainment Weekly i dodao: 'Mislim da je to dovoljno, a zašto ne otići s nečim ovako optimističnim i pozitivnim'.

Okićen s dva Oscara, šest Zlatnih globusa i BAFTOM, Redford je glumio u desetcima filmova, među kojima se izdvajaju 'Butch Cassidy i Sundance Kid', 'Žalac', 'Veliki Gatsby', 'Svi predsjednikovi ljudi' i 'Moja Afrika'. Režirao je i od kritike priznate filmove 'Rijeka sjećanja' i 'Obični ljudi', a osnivač je i neprofitne organizacije Sundance Institute. Od Hollywooda se možda još nije potpuno oprostio, jer je na pitanje o mogućnosti da i dalje režira filmove odgovorio 'To ćemo još vidjeti'.