Obiteljska idila zvijezde filma koji se snimao na Visu

1/14

Plavokosa glumica Amanda Seyfried koju ćemo ovoga ljeta vidjeti u nastavku hit filma 'Mama Mia!' koji se snimao na našem otoku Visu, ovih dana uživa sa svojom maloj obitelji u Vancouveru. Američka zvijezda i njezin suprug Thomas Sadoski prošle su godine postali ponosni roditelji kćerkice čije ime još uvijek taje. Mlada glumica koja svoj privatni život krije od očiju javnosti za šetnju je isfurala casual look koji joj sjajno pristaje spojivši vruće hlačice od jeansa, tenisice, bijelu majicu s porukom 'Be The Change You Want To See In The World' i košulju. Dugu je kosu skupila u ležernu frizuru, a sunčane naočale odlično su se ukopile u ovaj dnevni stajling ove 32-godišnjakinje. Inače, nastavak hit filma 'Mama Mia!' u kina stiže 20. srpnja, a u njemu Vis 'glumi' izmišljeni grčki otok Kalokairi, što na grčkom jeziku znači ljeto.