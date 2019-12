Novi film o Jamesu Bondu: Evo kako će oskarovac Rami Malek izgledati u ulozi glavnog negativca

Nakon što je početkom prosinca objavljen teaser novoga nastavka filma o Jamesu Bondu, stigao je i službeni trailer koji obožavateljima ove uspješne filmske franšize daje veći uvid u ono što možemo očekivati od posljednjeg izleta glumca Daniela Craiga kao britanskog tajnog agenta

Službeni foršpan novoga nastavka filma o Jamesu Bondu, nazvan 'No Time To Die', između ostalog prikazuje oskarom nagrađenog američkog glumca Ramija Maleka u ulozi najnovijeg filmskog negativca, kao i novu agenticu s dozvolom za ubojstvo.

Film 'No Time To Die' s prikazivanjem u svjetskim kinima očekuje se u travnju, a na putu do njegova finala Daniel Craig pretrpio je ozljedu gležnja, a filmska kompanija uslijed snimanja novog nastavka donijela je odluku o promjeni redatelja.