Noć o kojoj će tisuću sretnika još dugo pričati

Ljeto još nije ni blizu kraja, ali već sada sa sigurnošću možemo tvrditi da će se koncert LP na Tvrđavi sv. Mihovila zasigurno naći na ovogodišnjoj top-listi najboljih glazbenih događanja na Jadranu

Ništa manje nije ni bilo za očekivati od fuzije tako moćnog i jedinstvenog vokala, bezvremenskih tekstova, zvuka ukulelea i sanjivih zvižduka po kojima je LP dobro poznata. Nastup je započela pjesmama Up Against Me i Tightrope, te je nakon provirivanja pod šeširom i pogleda u publiku zaključila da joj se sviđa što vidi.

Nešto više od tisuću sretnika koji su na vrijeme osigurali ulaznice za ovaj odavno rasprodani koncert priredili su LP doček i atmosferu dostojnu njezinog premijernog nastupa u Hrvatskoj. Šarolika publika u kojoj su se uz hrvatski mogli čuti brojni strani jezici - u glas je pjevala njezine stare, glasno pozdravljala nove pjesme; i tako redom, sve do bisa. Najveću je euforiju izazvala Lost On You, a uz bok joj može stati i oduševljenje publike čestitkom koju je LP uputila srebrnim nogometašima. Tokom nastupa njen se def nekoliko puta vrtio u zraku, kao i usna harmonika, nakon čega je laganim plesnim korakom ušetala među publiku koja ju je prigrlila i obasula sitnim znacima pažnje.