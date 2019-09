Nije više 'on': Proslavljeni britanski pjevač zatražio da se o njemu govori kao 'oni'

Britanski pjevač Sam Smith zatražio je da se o njemu govori rodno neutralnom zamjenicom 'oni' navodeći da je 'cijeli život u ratu sa svojim rodom'

'Odlučio sam prihvatiti samoga sebe, ono što jesam, unutra i na van. Uzbuđen sam i povlašten što sam okružen ljudima koji me podržavaju u odluci, ali sam vrlo nervozan zbog njezina objavljivanja jer mi je previše stalo do toga što ljudi misle', napisao je pjevač hita 'Stay with Me'.