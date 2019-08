Neumorni rokeri The Stranglers oduševili publiku na šibenskoj tvrđavi

1/9

U sklopu velike turneje na kojoj bezvremenskim hitovima osvajaju svjetske pozornice, kultni engleski bend The Strangles svratio je i do Šibenika gdje su održali koncert na tvrđavi sv. Mihovila koja je posljednjih godina postala epicentar glazbenih događanja u ljetnoj sezoni.

Kontinuirano uspješna karijera benda The Stranglers traje više od četiri desetljeća, što ih čini jednim od najdugovječnijih britanskih sastava. Iza sebe imaju 17 izdanih albuma, no njihovoj se kreativnoj energiji ne nazire kraj, s obzirom da tijekom trenutne turneje pišu pjesme koje bi se do kraja godine trebale naći na novom izdanju.