Njihova lica govore sve: Prvo zajedničko pojavljivanje Harryja i Meghan nakon dva mjeseca

N. Samaržija 08.11.2024 u 21:40

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, modno usklađeni, pojavili su se prvi puta nakon gotovo dva mjeseca zajedno i to u videu povodom Svjetske konferencije ministara o borbi protiv nasilja nad djecom. Mnogi smatraju kako je i ovo pojavljivanje bilo pomno isplanirano i to nakon velike pobjede Donalda Trumpa. Kako se priča posljednjih dana, Trumpova pobjeda itekako bi mogla utjecati na ostanak princa Harryja u Americi, a da im nije svejedno može se vidjeti i na njihovim ozbiljnim licima. On i Meghan posljednji su puta viđeni u javnosti 14. rujna nakon rođendanske zabave njihovog prijatelja Tylera Perryja u Kaliforniji.