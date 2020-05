Nove filmske poslastice čekaju vas u MAXtv videoteci. Bilo da ste ljubitelji antijunakinja, poput Harley Quinn u ‘Birds of Prey’, ne možete odoljeti zgodnom Matthewu McConaugheyju u ‘Gospodi’ ili savršenoj glumi Oskarovke Helen Mirren u ‘Savršenoj laži’, zasigurno ćete pronaći nešto za sebe za uživanje u ovim proljetnim večerima

‘Birds of Prey’ uvrnuta je priča koju na svoj način priča sama Harley Quinn, a koja skače u pomoć mladoj djevojci Cassandri Cain (Ella Jay Basco) koju su na pik uzeli narcisoidni negativac iz Gothama, Roman Sionis, i njegova revna desna ruka Zsasz.

Ono što je posebno oduševilo sve ljubitelje DC-jevog univerzuma, dolazak je Harley Quinn u MAXtv videoteku . Ovu antijunakinju, koju je utjelovila neponovljiva Margot Robbie , već smo imali priike gledati u filmu ‘Suicide Squad’, no ovoga puta ona na male ekrane stiže u pratnji svoje novooformljene grupe heroina i negativki i to bez - Jokera.

Profesionalni prevarant Roy Courtnay (Ian McKellen) odlučio je pronaći bogatiju stariju ženu kojoj bi prevarom oduzeo svu životnu ušteđevinu i ne može vjerovati koliko sreće ima kada putem interneta upozna dobrostojeću udovicu Betty McLeish (Helen Mirren). Uvjeren da će njegov prevarantski plan i ovoga puta biti uspješan, Roy se uživio u svoju novu ulogu. No sve to ima i svoju cijenu…

Ako to nije ono što tražite, možda će vas oduševiti informacija da je u MAXtv videoteku stigao novi film Clinta Eastwooda ‘Slučaj Richarda Jewella’ koji je snimljen po stvarnim događajima koji su se odvili tijekom Olimpijskih igara u Atlanti 1996. godine. Ukoliko vam je taj događaj u magli, uz ovaj film prisjetit ćete se trenutka kada je u Centennial parku, tijekom koncerta benda Jack Mack and the Heart Attack, eksplodirala bomba i usmrtila dvoje ljudi.

Više od stotinu ljudi bilo je ozlijeđeno, a tragedija bi bila još i veća da bombu skrivenu u ruksaku nije primjetio zaštitar Richard Jewell (Paul Walter Hauser) koji je potom alarmirao policiju i pomogao evakuirati ljude iz neposredne blizine. No, izgleda da nije sve kako se čini, jer je ‘zaštitar heroj’ preko noći postao žrtva medijskog linča, ali i istrage u kojoj ga se teretilo kao glavnog osumnjičenika, a njegov profil - usamljenika koji živi s majkom - savršeno je odgovarao profilu bombaša ubojice. Richard Jewell je u konačnici oslobođen svih sumnji, ali tek nakon što su mu mediji i FBI-a doslovce uništili život.