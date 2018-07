Najjužniji hrvatski festival elektronske glazbe objavio sve izvođače

Uzbudljivo je vrijeme iščekivanja novog izdanja Adriatic Perception Festivala koji će se ove godine održati od 3 - 5. kolovoza

Njegov dom je izuzetno čarobna lokacija u neretvanskom kraju. Smjestio se tamo gdje vjetrovi pušu na najčudnije načine i gdje se priroda poigrala sama sa sobom te stvorila vlastito igralište skriveno od ostatka svijeta.

Tko god je ugazio u pijesak na Ušću zna kako to iskustvo mijenja postavke u mozgu, ali i kako se na to mjesto uvijek poželi vratiti. Tamo je priroda odlučila biti veličanstvena i ponuditi priliku za bijeg svakom bjeguncu. S lijeve strane Jadransko more, a s desne rijeka Neretva, susreću se u ovom jedinstvenom pejzažu, a u jedinoj kopnenoj točki koja ih dijeli nalazi se Adriatic Perception - festival najbolje elektronske glazbe iz dvije perspektive te festival mijenjanja percepcije.

Na ovogodišnjem izdanju APF -a očekujte najbolje regionalne izvođače, kao i nekoliko stranih, koji će nastupiti na dvije pomno osmišljene pozornice.