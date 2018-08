Najbolje od domaće i regionalne scene na 7. Dimensions festivalu

Kultni njemački glazbeni sastav Kraftwerk otvorit će 29. kolovoza sedmi Dimensions festival u pulskoj Areni uz Nilsa Frahma, Moodymanna, Nubya Garciju, Josey Rebelle i Deboru Ipekel. Nakon otvorenja festival se do 2. rujna seli na tvrđavu Punta Christo gdje će se dugom popisu izvođača kao i svake godine pridružiti brojna domaća i regionalna imena

Glavna Dimensions pozornica, The Clearing , i ove će godine ugostiti najveća imena festivala kao što su Bonobo u posebnom cjelovečernjem setu, Ninu Kraviz i Jona Hopkinsa , a uz njih nastupa hrvatski techno mag Petar Dundov koji će publiku ispred glavne pozornice rasplesati u četvrtak, 30. kolovoza. Dundov je sinonim za svjetski prepoznat i cijenjen techno, izdaje za legendarnu belgijsku kuću Music Man te izdavačku kuću Jeffa Millsa Tomorrow, a svaki je njegov nastup jednako intrigantan i plesan. Na The Clearingu će u petak, 31. kolovoza nastupiti i domaći projekt Jan Kinčl & Regis Kattie , kolaboracija zagrebačkog DJ-a, producenta i live act izvođača Kinčla te francuskog klavijaturista Kattieja koji će međunarodnoj publici predstaviti svoj hvaljeni album prvijenac 'In Plain Sight' nedavno izdan za etiketu PDV .

Jedan od pokretača domaće underground scene posljednjih petnaest godina, DJ i producent Ilija Rudman, poznat po svojim eklektičnim setovima, s više od 70 izdanja diljem svijeta i vlastitom izdavačkom kućom Imogen Recordings u nedjelju će zatvoriti The Void pozornicu uz Palms Trax i Josey Rebelle. U nedjelju će se domaće i regionalne snage predstaviti na Arija pozornici, a ove se godine na tvrđavu penje Avoid aka Vladimir Ačić jedan od najcjenjenijih techno DJ-a i producenata u Srbiji, zatim dvojac koji stoji iza Out of Place labela, prvog osječkog vinyl labela; Insolate i Volster. Insolate je svjetski prepoznata hrvatska DJ-ica, dobro znana Dimensions publici, koja iza sebe ima izdanja na labelima kao što su Deeply Rooted, Decoy, KMS i Random Island. Iz Slovenije sa širokom paletom elektroničkih zvukova stižu Roli i Marta. Na popisu izvođača je i Dušan Doo Predojević, jedan od utemeljitelja Beyond House kolektiva, jednog od najaktivnijih na beogradskoj underground sceni.

Ove godine novost je i suradnja festivala s Mastercardom. Tako će Mastercard kao partner festivala svim korisnicima Mastercard® i Maestro® kartica osigurati brojne pogodnosti. Beskontaktne i standardne Mastercard i Maestro kartice su službeno sredstvo plaćanja na festivalu te ih se može koristiti za kupnju hrane i pića na festivalskim lokacijama umjesto festivalske kartice. Korisnici ovih kartica pri kupnji hrane i pića ostvaruju 10% popusta, a isti popust se ostvaruje i pri kupnji promotivnih proizvoda Mastercard i Maestro karticama.

Ulaznice za Dimensions Arenu 29. kolovoza mogu se naći u svim Entrio sistemima i na ovom linku, a više informacija pronađite ovdje. Regionalne festivalske ulaznice koje vrijede za četiri festivalska dana i noći na tvrđavi Puna Christo (ne uključujući koncert otvorenja) mogu se pronaći ovdje, te putem Entrio sistema i na Entrio prodajnim mjestima.

