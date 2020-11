Najavljeno treće izdanje Nezavisne glazbene novinarske nagrade Rock&Off

Nezavisna glazbena novinarska nagrada Rock&Off nakon sjajna prva dva izdanja najavljuje i treće izdanje, no u nešto drugačijem obliku. Zbog pandemije koronavirusa i neizvjesnosti u održavanju događanja, organizatori će uvesti neke promjene, no jedno je sigurno - početak godine će biti u znaku glazbenika koji su svojim marljivim radom obilježili hrvatsku rock&off glazbenu scenu tijekom 2020. godine

'Zbog epidemiološke situacije razmatramo dva scenarija. Prvi scenarij uključuje da će na dodjeli nagrade biti manji dio publike, a drugi scenarij uključuje isključivo emitiranje dodjele nagrade uživo. U svakom slučaju će glazbenici nastupiti uživo, za što smatram da je u ovo vrijeme najbitnije. Što se datuma tiče, dodjela će i dalje biti u okvirnom terminu kraja siječnja kao i dosad, no to ćemo također definirati prilagođavajući se epidemiološkoj situaciji', rekao je Davor Drezga, glavni tajnik Unisona. Umjetnički direktor nagrade, Hrvoje Horvat, istaknuo je da ponekad kriza zna iznjedriti najbolje trenutke u umjetnosti, a to se tiče i glazbene industrije. 'Alternativna scena je u vrijeme pandemije bujala i zaista postoji par desetaka odličnih albuma i pjesama koji su ove godine snimljeni.

Upravo zbog pandemije su se i brojne svjetske manifestacije održale putem interneta i glazbena industrija nije stala, unatoč činjenici što koncerata nije bilo u tolikom broju, stoga ne treba sumnjati ni da će sljedeći Rock&Off biti dobar', rekao je Horvat Kako bi doskočili problemima vezanima sa situacijom nedostatka koncertnog programa zbog pandemije koronavirusa, organizatori su odlučili ove godine izvanredno u obzir uzeti i online koncerte koji su se održali u ovim kriznim vremenima.

'Koncerti su regularno išli do prve karantene u ožujku ove godine, a sve što se događalo je osjetila i sama publika na svojoj koži. Nešto koncerata se uspjelo održati tijekom ljeta dok se moglo svirati na otvorenom, međutim došlo je i do takozvane hibridne pojave koncerata, a to su oni koncerti koji su išli online. Zbog toga smo odlučili da i takvu vrstu koncerata uzmemo u obzir kao konkurenciju za kategoriju Koncert godine', rekao je Aleksandar Dragaš, voditelj Stručne komisije Rock&Off-a. Osvrnuo se na još jednu novost, a to je produljenje roka izborne godine za objavu izdanja, pjesme ili koncerta.