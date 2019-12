Nadahnuta porukama podrške svojih obožavatelja Severina koncert u Areni započela molitvom

1/27

Unatoč privatnim problemima, Severina je svojim obožavateljima uoči zagrebačkog koncerta poručila 'The show must go on' i u emotivnoj zahvali na društvenim mrežama otkrila kako je 'u svakom napisanom slovu osjetila po jednu malu molitvu'. A upravo je molitvom započela nastup u Areni, piše Večernji list, poručivši publici kako to inače ne radi na koncertima, ali da joj večeras baš treba.