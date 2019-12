Mladen Badovinac: 'Oženio sam se prije dva mjeseca i čekam dijete'

U novoj emisiji RTL Televizije Mladen Badovinac otkrio je velike vijesti iz svog privatnog života

U prvoj epizodi novog RTL-ova showa 'Ludi bar' koji vode zajedno Antonija Blaće i Rene Bitorajac pjevač splitskog benda TBF, Mladen Badovinac pomalo je neočekivano otkrio do sada nepoznate podatke iz svog privatnog života o kojemu se inače malo zna.

(PO)DRŽI ME ZA JEZIK!

Mladen isprva nije želi pričati o privatnom životu, no onda je ipak na Reneovo inzistiranje s gledateljima podijelio dvije velike novosti: 'Oženio sam se prije dva mjeseca i čekam dijete. Stiže u prvom mjesecu' kazao je Mladen što je izazvalo oduševljenje publike i čestitke Renea i Antonije koji su ga onda pitali i za spol djeteta. 'Muškić' je!' kazao je Mladen.

Splitski glazbenik podijelio je s gledateljima i zabavnu anegdotu o tome kako ga brkaju s frontmenom Prljavog kazališta Mladenom Bodalecom. 'Na granici dolazimo i predajemo pasoše. Policajac dolazi do mene i prepozna me. Pita imamo li koji CD, ja mu odgovaram da nemamo kod sebe. Pita on dalje: 'Pa kako nemate? Zar niste vi Parni valjak i Mladen Bodalec?' ispričao je dobro raspoloženi Mladen. Najavio je i da se sprema na dijetu i da će se obračunati s viškom kilograma.