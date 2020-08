Ljupka Gojić Mikić u emotivnoj objavi: 'Da se nikada, nikome na svijetu više to ne dogodi'

View this post on Instagram

Odrasli su u istom kvartu! Razgovarali su na japanskom! Nije se mogao nacuditi da djevojcica s plavim i okruglim ocima, ide u njegovu skolu i zna povijest njegovog grada! Majka ga je zastitila svojim tijelom na danasnji dan 6.8.1945. tako je prezivio atomsku bombu bacenu na Hiroshimu. Napravio je curama origami dok smo cekali u redu za #hiroshimamemorialmuseum, i rekao da ima samo jednu poruku za njih :” da se nikada, nikome na svijetu vise to ne dogodi.” 🇯🇵 #hiroshima ❤️