Kultni bend Kiss je održao prvi koncert u Zagrebu, pogledajte kakva je atmosfera vladala

U zagrebačkoj Areni po prvi puta nastupio kultni američki bend Kiss, poznat po svojim energičnim koncertima i upečatljivim maskama. Baš kao što je Gene Simmons, bas gitarist benda, najavio, zagrebačku publiku dočekao je glazbeni spektakl. Inače, zagrebački koncert dio je njihove posljednje svjetske turneje 'End of the Road', koja je počela još 2019. godine, no stopirana je uslijed epidemije koronavirusa

