Za Baby Lasagnu, našeg ovogodišnjeg predstavnika na Eurosongu u Švedskoj, ovo nije bio prvi susret s Dorom. Marko Purišić iza sebe ima bogatu glazbenu karijeru, a njegov put započeo je kada je postao gitarist grupe Manntra. Upravo s njima nastupio je 2019. na Dori s pjesmom 'In The Shadows' i tada su završili na visokom četvrtom mjestu, a Hrvatsku je predstavljao Roko Blažević s pjesmom 'The Dream'.