Koncertom Petra Graše na Prokurativama započeo 59. Splitski festival

'Radostan sam što sam ovdje večeras, grade moj. Vjerojatno svi izvođači to kažu u svom gradu, ali vi ste večeras jedna od mojih najljepših uspomena. Znate kakav je Split, ne voli svakoga i zato vam hvala što me uvijek srdačno dočekate' - izjavio je na početku svog koncerta na Prokurativama Petar Grašo i otpjevao svoj veliki hit 'Voli me'. Dupkom puno gledalište pjevalo je s Grašom, koji je ovim koncertom otvorio 59. Splitski festival, sve njegove najveće hitove