Kate Winslet otkrila tajnu o 'zloglasnoj' sceni iz 'Titanica'

Kate Winslet se nedavno, tijekom promocije svog novog filma 'Lee' u New Yorku, prisjetila snimanja 'Titanica'.

Pričala je o 'zloglasnoj' sceni gdje Jack, kojeg glumi Leonardo DiCaprio umire. Kate je rekla da voda nije bila ni približno duboka kako izgleda na filmu. 'Da razbijem iluziju, bazen je bio do struka u tom trenutku', poručila je.

Istaknula je i da je bilo vrlo jednostavno ući i izaći iz bazena kako bi otišla u kupaonicu tijekom snimanja. 'Leo je, bojim se reći, bio na koljenima. Ne bih trebala to govoriti, Jimmy Cameron će me nazvati', našalila se glumica. 'Zapravo, ono što je bilo nevjerojatno u vezi s rubovima bazena je da je to bio 'beskonačni' bazen. Stalno je tekla voda i mogli ste čuti stalni zvuk vode', ispričala je.