Kate Middleton tretira princa Williama kao četvrto dijete: 'Ima česte tantrume'

Kate Middleton i princ William oduvijek su odavali dojam iznimno skladnog para, koji je prošao kroz mnoge obiteljske drame, ali i njenu teško borbu s rakom tijekom prošle godine. Čini se kako je jedna od stvari koja im u izgradnji stabilnog braka bitno pomaže i to što princeza od Walesa dobro zna kako se nositi s 'tantrumima' svog supruga.

Naime, kraljevski biograf Tom Quinn, autor knjige 'Yes, Ma’am: The Secret Life of Royal Servants' otkriva kako Kate često mora smirivati Williama kao da je četvrto dijete u obitelji.

Tantrumi princa Williama

'Povremeno William ima male ispade i frustracije kad stvari ne idu onako kako on želi – osobito ako je nešto vezano s njime u ulozi budućeg kralja', tvrdi Quinn.