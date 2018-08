Kako je Budimpešta postala europski Hollywood: Filmska meka na Dunavu može 'odglumiti' bilo koji grad

Hrvatska je proteklih godina doživjela procvat filmske industrije zahvaljujući poticajima koji se za snimanje u našoj domovini nude i stranim produkcijama. Na spomen Budimpešte i Mađarske prosječnom će Hrvatu prvo na pamet pasti žilet-žica na granici i zategnuti odnosi na relaciji Ina - MOL. Iako se zbog odnosa prema izbjeglicama Mađari čine kao zatvorena nacija, zapravo su vrlo otvoreni, no uglavnom za strani kapital, a onaj uložen u filmsku industriju priskrbio je njihovom glavnom gradu nazive poput 'europski Hollywood' ili 'Hollywood na Dunavu'. Provjerili smo zašto su po tom pitanju bolji od nas

No ima Budimpeštu kao sjecište brojnih kultura koje su vladale na tom području i ostavile bogato arhitektonsko naslijeđe, zbog čega je mađarska prijestolnica sposobna 'odglumiti' bilo koji grad, što je u proteklih dvadesetak godina i učinila nebrojeno puta.

Gledano iz naše perspektive, iz zemlje u kojoj je velik dio stranih produkcija sniman u Dubrovniku, nevjerojatno zvuči to da je netko odlučio snimati u Mađarskoj, koja ne samo da nema Dubrovnik, nego uopće nema more.

Činjenica je da se i Hrvatska kroz svoju povijest nalazila pod utjecajem različitih kultura koje su ostavile bogato arhitektonsko naslijeđe i da filmskim ekipama može ponuditi puno više od srednjovjekovnih zidina, a ne treba zaboraviti ni bogatstvo i raznolikost prirodnih ljepota.

Uvođenje poticaja za domaće i strane produkcije

Osim atraktivnih građevina i lijepe prirode, filmašima važnu ulogu u odabiru lokacija za snimanje filma igra novac, a ono što smo mi preko Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC) počeli stranim produkcijama nuditi oko 2012. godine Mađari rade od 2004., kad je njihova vlada donijela odluku o poreznim olakšicama domaćim i stranim produkcijama od 20 posto za snimanje u njihovoj zemlji.

S više od stoljetnom filmskom tradicijom i filmskim ekipama koje za holivudskim zaostaju samo po cijeni svoga vrlo stručnog rada, nije trebalo dugo čekati da Budimpešta kao filmsko odredište prestigne Pariz ili Prag. Snimanje u Mađarskoj donijelo je producentskim kućama višemilijunske uštede, a 2008. godine Mađari su svoje poticaje proširili i ponudom popusta za neke proizvodne troškove nastale izvan te zemlje.

Pravo na popuste inozemne su produkcijske kuće mogle ostvariti kroz partnerstvo s lokalnim produkcijskim kućama, koje su im nudile sve od rasvjete do filmskih ekipa, i koje su do olakšica dolazile kroz partnerstvo s tvrtkama registriranim u Mađarskoj, zaduženim za financiranje, a do sredstava su dolazile kroz povrat poreza.

U pet godina od uvođenja popusta prihodi od inozemnih filmova i koprodukcija porasli su više od deset puta i, prema mađarskom Nacionalnom uredu za film, u 2009. godini iznosili su 126 milijuna eura.