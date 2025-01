'Kad će svadba?': Evo zašto Bradleyja Coopera i Gigi Hadid ne muči to pitanje

'Na početku je to bila ležerna veza no sad je postalo sve ozbiljnije', rekao je izvor za People u srpnju komentirajući kako su Bradley Cooper i Gigi Hadid vrlo sretni zajedno iako je među njima dvadeset godina razlike. Veza koja traje od siječnja 2023. uskoro bi mogla biti okrunjena i brakom, no Bradleyju i lijepoj Gigi baš se nigdje ne žuri.