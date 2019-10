Jole oduševio obožavatelje u dalekoj Australiji

Nakon Australije, koncertna turneja se nastavlja u Americi gdje će pjevač nastupiti u Los Angelesu, Clevelandu i New Yorku

Nakon i više nego uspješne koncerte turneje u Australiji, Jole i njegov band lete za Ameriku, gdje će nastupiti u Los Angelesu, Las Vegasu, Clevelandu i New Yorku. Ne sumnjivo je da će Jole u Americi napraviti fenomenalne koncerte o kojima će se dugo pričati i da će to prije svega, biti događaji vrijedni najljepših uspomena. Nostalgija je nešto što zaista veže ljude, budi sjećanja i koliko god daleko živjeli to je nešto što „tuđi čovik nikad neće znati“…