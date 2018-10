Joe Šimunić i supruga prvi put progovorili o obiteljskoj tragediji

O gubitku trogodišnje kćeri Luciane, bivši nogometni reprezentativac Joe Šimunić i supruga Christina nakon šest mjeseci odlučili su javno progovoriti

Prema riječima bivšeg nogometnog reprezentativca, Luciana je bila cijepljena svim obaveznim cjepivima, pa čak i nekim dodatnim, ali ne i protiv gripe, što se na koncu 'možda pokazalo kobnim'.

'Voljeli bismo potaknuti razmišljanja o cijepljenju djece protiv gripe i mogućim posljedicama, ako se to ne učini. Ljudi misle da to i nije potrebno ako se to cjepivo ne nalazi u kalendaru obveznog cijepljenja. Puno toga zapravo svi moramo naučiti o gripi, uključujući i to da znamo razlikovati obične viroze od opasnog virusa. Podmukla je to bolest. Rekli su nam da od svih virusa onaj gripe vrlo rijetko dođe do mozga, a našoj se djevojčici upravo to dogodilo', tvrdi Joe koji sa suprugom pokušava spasiti one koji još uvijek ne vjeruju da je gripa opasna i smrtonosna bolest.