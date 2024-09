Istra ponovno poslužila kao filmska kulisa: Film je već stigao u kina

'U Hrvatskoj smo snimali uvodni dio filma te je kod nas odrađen prvi dan snimanja cijelog projekta uz prisustvo svih glumaca. Prvi dan snimanja uvijek je pun adrenalina, ali moja ekipa mi je pomogla da cijelo snimanje u Motovunu, Grožnjanu i vili bude na najvišem profesionalnom nivou. Zbog dobre smo organizacije mogli biti i opušteni i efikasni', opisuje producent Igor A. Nola.

'Ovo mi je već treći projekt s redateljem Jamesom Watkinsom, kao i s direktorom fotografije Timom Maurice-Jonesom, s producentom Paulom Ritchiejem već peti, nakon filmova 'Diana', 'Čuvaj me s leđa 2' te serija 'McMafia' i 'The Ipcress File', a druga suradnja s producentom Jasonom Blumom. Oni su željeli vidjeti lokacije u Italiji, ali su namjeravali svakako posjetiti i Istru, koju poznaju već od ranije. Osim lokacija, prevagnula je i naša profesionalnost te spremnost da u kratkom roku organiziramo snimanje', dodaje Nola.

Ne govori zlo je remake istoimenog danskog filma iz 2022. (r. Christian Tafdrup), a radnja prati američku obitelj koja prihvaća poziv šarmantne britanske obitelji s kojom su se sprijateljili na odmoru, da provedu zajednički vikend na idiličnom seoskom imanju. No, ono što počinje kao odmor iz snova, ubrzo se pretvara u psihološku noćnu moru.

Uz dobitnika nagrade BAFTA, Jamesa McAvoyja, glume i Mackenzie Davis, Aisling Franciosi, Alix West Lefler, Dan Hough i Scoot McNairy.

'Očekujemo vrlo dobar odaziv gledatelja u kinima, naročito kod ljubitelja žanra, odnosno psiholoških trilera. Veliki je mamac, naravno, James Mcavoy koji se dokazao više puta upravo u tematski sličnim filmovima, vrlo je uvjerljiv, autentičan i odličan glumac. Činjenica da je film dijelom sniman u Hrvatskoj, u predivnoj Istri, također je veliki plus i scene prekrasnog krajolika Istre upotpunjuju cijelu sliku filma', poručili su iz tvrtke Editus, koja je hrvatski distributer filma.

Ne govori zlo producira Jason Blum (Five Nights at Freddy’s, M3GAN) za Blumhouse i Paul Ritchie (Diana, Čuvaj me s leđa, McMafia, The Ipcress File) te izvršno producira Beatriz Sequeira za Blumhouse, Jacob Jarek i Christian Tafdrup.