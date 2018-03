Islandski festival 'Secret Solstice' objavio treći lineup

George Clinton & Parliament Funkadelic, GusGus, Kollektiv Turmstrasse...

Predstavljajući islandsku glazbenu scenu, posjetitelji festivala imat će priliku svjedočiti nastupima Joeyja Christa, Aron Cana, R & B pjevača Young Karin i Une Stef. Također su najavljeni Birnir ("Já Ég Veit"), Flóni ('Ungir Strakar'), Logi ('Dúfan mín'), Sturla Atlas ('Time') zajedno s reperima Gísli Pálmi, Kilo, Huginn , Fever Dream, Helgi BX Igna i ženskim rap kolektivom Reykjavíkurdætur. Osim toga nastupit će i indie rock Valdimar, progresivni bend Captain Syrup, alternativni Vicky i post-rockeri For A Minor Reflection koji će podržat rock zvukove.

S prilikom za doživljaj ovog jedinstvenog događaja tijekom 96 sati neprekidnog sunčevog svjetla, Into The Glacier i The Lava Tunnel i rilika za party s luksuznim opcijama ulaznica, Oðinn i Package of the Gods, Secret Solstice savršen je odabir za ljubitelje festivala i putovanja. Lako dostupan iz gradova Sjeverne Amerike s izravnim letovima koji počinju od $ 150 USD, plesanje na Secret Solsticiju i razgledavanje znamenitosti poput Plave lagune, mjesta snimanja Game of Thrones, Hallgrimskirkja i epskih slapova u zemlji vatre i leda nikada nije bilo više dostupno.

Ulaznice za Into The Glacier 23. lipnja sada su na prodaju za $ 318 USD putem http://secretsolstice.is/side-events/

Ulaznice za The Lava Tunnel 24. lipnja rasprodane su! Ulaznice za tunel Lava 23. lipnja sada se prodaju za $ 236 USD putem http://secretsolstice.is/side-events/

Cijeli paketi uključujući letove, karte i smještaj s top uslugama Islanda, iznajmljivanje i prijevoz iz zračne luke dostupni su za izdanje 2018. godine. Više detalja dostupno je putem web stranice Secret Solstice.

Za više informacija posjetite www.secretsolstice.is