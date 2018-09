Još je samo šest dana do tradicionalnog koncerta 'Indexi i prijatelji: Da sam ja netko' u Lisinskom. Koncerti koji iz godine u godinu privlače mnogobrojnu publiku pokazuju kolika je snaga bezvremenskih hitova jedne od najpoznatijih sarajevskih grupa s ovih prostora. Pokretač projekta i producent koncerta posvećenog Indexima, Tomislav Kašljević ponovno je uspio okupiti i članove Indexa, nastavljajući tako tradiciju projekta Indexi i prijatelji koja traje još od 2007. godine

Indexi su najdugovječnija i najznačajnija bosanskohercegovačka pop rock grupa i jedna od najboljih ex-yu grupa koja je žarila i palila od 1962. do 2001. godine. U tom su razdoblju objavljena dva studijska albuma, 27 singlova, te 12 kompilacijskih albuma, no poznato je i to da je više njihovih pjesama do sada nije objavljeno. Prvi nastup Indexi su imali u jesen 1962. u sarajevskom Domu milicije. U početku su svirali instrumentalnu muziku i to obrade svjetskih hitova svojih uzora The Shadows, The Kinks i Cliffa Richarda a kasnije su počeli snimati i svirati i svoje pjesme. Posljednji koncert Indexa održan je u Banja Luci, u dvorani Borik 5. svibnja 2001. Nenadmašni pjevač Davorin Popović umro je 18. lipnja 2001 i od tada grupa prestaje da postoji. Gitarist Slobodan Bodo Kovačević je umro 22. ožujka 2004. godine, bubnjar Đorđe Kisić 25. studenog 2005. godine.

I ove će godine na koncertu svirati nekadašnji članovi kultnih Indexa - Fadil Redžić, (bas gitara), Ranko Rihtman, Neno Jurin i Kornelije Kovač (klavijature), Peco Petej (bubnjevi) i Muris Varajić (solo gitara). Neke od pjesme Indexa pjevat će vrsna pjevačka imena: Dado Topić, Branko Đurić-Đuro, Goran Karan, Neno Belan, Mladen Vojičić-Tifa, Hari Mata Hari, Giuliano, Boris Novković, Zoran Predin, Dejan Cukić, Jasna Gospić-Sparavalo, Seid Memić Vajta.