Hrvatska techno senzacija dolazi iz Osijeka

Neumorna techno ambasadorica Insolate pokorila je svjetsku techno scenu, a ima još jako puno za ispričati kroz svoju glazbu

Insolate, rođena Osječanka, zaludila je svjetsku techno scenu svojim repetitivnim i hipnotičkim zvukom koji trese temelje najboljih svjetskih klubova i festivala. Fascinantan je uspon i karijera mlade Osječanke koja već 20 godina neumorno promovira zvuk svojstven svjetskim metropolama, i taj zvuk donosi u svoj rodni Osijek. Unatoč završenom Ekonomskom fakultetu, koji je prema njenim riječima završila samo da mami pokaže diplomu, nikad nije radila u struci već je cijeli svoj život posvetila techno glazbi. Krenula je sa 16 godina, posjećujući partije u Osijeku, na kojima je smjela ostajati do ponoći. Nerijetko je upijala zvuk do zadnjih minuta i onda trčala doma da ne zakasni. Kako je odrastala, roditelji su bili sve popustljiviji i mogla je ostajati duže u izlasku, a paralelno su krenule i njene prve svirke u kultnim osječkim klubovima Oxygene i Vega. Tada je još nastupala pod svojim prvim aliasom – Miss Sunshine. Nastupi su se redali a ona postaje sve prepoznatljivija na svjetskoj techno sceni i bilježi sve više nastupa na najrenomiranijim festivalima i klubovima uključujući kultne klubove berlinski Berghain, Tresor i pariški Rex.

Do svojevrsnog zaokreta u karijeri i glazbenog otvaranja dolazi nakon što je poslušala DJ Deepa u kultnom klubu Berghain, koji je nekoliko puta proglašen najboljim klubom na svijetu. Kako je DJ Deep baš tu večer svirao njenu traku, ona mu je nakon svirke prišla da se upoznaju. DJ Deep nije krio oduševljenje te ju je pozvao na ručak na kojem su dogovorili da izda EP na njegovom legendarnom labelu Deeply Rooted. Također, sugerirao joj je da promjeni umjetničko ime. Miss Sunshine postaje Insolate i počinje još intenzivnije svirati. Nedugo potom dobiva prvu gažu u spomenutom Berghainu, a zatim i drugu. Klub je to koji iznimno cijeni glazbenu umjetnost i koji je proglašen kulturnim dobrom Berlina, stoga DJi koji izvode tamo uistinu moraju imati bogatu karijeru i biti najcjenjeniji u svom poslu. Insolate kreće i na svoju Američku turneju, gdje obilazi nekoliko sjeverno i južno američkih gradova. Sve joj to otvara vrata brojnih klubova u kojima neumorno svira i tjera posjetitelje na ples. Trenutno joj je u planu turneja po Kini i Japanu. Tržišta su to koja još nije obišla, a koja cijene dobar techno zvuk.

Paralelno sa svojom DJ karijerom, Insolate je i odlična producentica. Izdaje na brojnim poznatim labelovima, a zajedno sa svojim partnerom DJom Volsterom pokrenula je i prvi osječki vinil label Out of place na kom su do sada izdali jedni od najcjenjenijih DJa današnjice poput Francois X, Developera, Milton Bradleya, JoeFarra, Janice i mnogi drugi Neumorna radoholičarka uz sve obveze odlučila je i Osijeku podariti sound svjetskih metropola pa je pokrenula seriju partija pod nazivom TRAUM na kojima ugošćava svoje kolege sa svjetskih stageova. Pored odličnih DJ-a legendarni TRAUM partiji većinom se održavaju na lokacijama koje nisu klupske, tako je do sada održano u zidinama osječke tvrđe, u Barutani i na Pampasu. Na TRAUM partijima do sada su svirali svjetski poznati DJi od kojih je većina prvi put svirala u Hrvatskoj, poput Paule Temple, Etapp Kyle-a, Cassegrain, Antigonea i mnoge druge.

Upravo je potonji toliko kliknuo s osječkom publikom da ga dovode po drugi put u subotu, 23.03.2019 na osječki Pampas. Antigone je vrlo brzo postao miljenik osječke publike, a ljubav je pokazao odradivši produženi set od čak četiri sata 2016. godine u klubu Epic. Kao i svaki TRAUM i za ovaj organizatori podižu ljestvicu još više i najavljuju još bolji sound i još kvalitetniji light sustav nego prije dvije godine. Ukoliko ste ovaj vikend željni pravog ravea - Osijek is the place to be!

