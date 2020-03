Hitovi s rokom trajanja: Glazbene platforme preplavile pjesme o koronavirusu

Koronavirus je inspirirao i mnogobrojne pjesme objavljene na video ili streaming platformama i to svih žanrova, s naslovima s više ili manje dobrog ukusa, s više ili manje obožavatelja

Streaming platforme su preplavljene. Objavljene su samostalne pjesme kao što su 'La cumbia del coronavirus', 'Mister Cumbia' ili playliste s djelima poznatih umjetnika inspiriranih pandemijom kao što su 'Temperature' (Temperatura) Sean Paula, 'Hot N cold' (Vruć i hladan) Katy Perry i 'Don't Panic' (Ne paničarite) Coldplaya.

Većina pjesama, gotovo bezbrojnih, djelo je nepoznatih autora, ne nužno umjetnika i ne prolazi dobro kod publike, rekao je Bertrand Dicale, novinar koji prati glazbu.

No internet im omogućuje da brzo dopru do publike. 'Te skladbe kreirane kod kuće vidljive su svima'. Dicale je istaknuo da se to već puno puta događalo kroz povijest kada bi se dogodilo nešto značajno.