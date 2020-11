Goran Bogdan: 'Stres je jer se ne može ništa planirati, sve je od danas do sutra. No, Bože moj, sretan sam da radim uopće, neću reći ni riječi'

Za ulogu u filmu 'Otac' Srdana Golubovića dobio je već više priznanja na inozemnim festivalima kao i na našem Pula Film Festivalu, a proteklog tjedna Europska filmska akademija objavila je konačan popis nominacija za Europske filmske nagrade na kojoj je nominiran u kategoriji najboljeg europskog glumca. Goran Bogdan se slaže da je već i nominacija velika stvar

'Zvuči kao klišej kad kažem da je velika čast, ali to je i više od velike časti, što su prepoznali to što smo redatelj Srdan Golubović i ja radili. Dugo smo pripremali i radili taj film i izašao je u najnezgodnije vrijeme, prije korone. Trebao je izaći nakon nagrade publike u Berlinu, ići u distribuciju po cijelom svijetu. Nakon tisuća solucija, ipak su sve zatvorili i ništa se nije dogodilo, no nadam se da će barem na ovaj način, preko nagrada, naći put do svoje publike. Barem da se gleda online', izjavio je Goran Bogdan za Jutarnji list.